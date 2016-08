«Lösungen nutzen, nicht Risiken suchen»

Engadiner Post: Franz Stampfli, die FTTH Conference der Openaxs hat bisher eher in Grossstädten stattgefunden. Warum wurde in diesem Jahr Scuol als Austragungsort ausgesucht?

Franz Stampfli: Der Vorstand hat den eigentlichen Auftrag hinterfragt. Un-ser Ziel ist ein flächendeckendes Hochbreitband-Netz für Telekommunikation. Wir haben festgestellt, dass diese Botschaft in den Zentren angekommen ist. Wir spüren aber in den nicht so dicht besiedelten Gebieten eine Verlangsamung der Dynamik. Wenn die ländlichen Regionen, in denen die Investitionskosten für die Anschlüsse pro Haushalt eh schon höher sind, sich nicht bewegen, schläft die gesamte Entwicklung ein.

Die Verantwortlichen des Projektes mia Engiadina vergleichen die Idee oft mit der Erschliessung des Engadins mit Strassen, mit Energie, mit der Rhätischen Bahn. Hat die Erschliessung des Engadins mit Glasfaserleitungen diese Bedeutung?

Absolut! Die Bedeutung ist vergleichbar. Ich bin der Meinung, dass jedes Projekt, sei es mia Engiadina oder das Projekt im Oberwallis, seine Eigenheiten hat. Im Engadin konnten die Verantwortlichen einen Deal mit der Swissgrid und mit der Rhätischen Bahn abschliessen. Das sind wichtige Komponenten, die in die gleiche Richtung zielen.

Das Projekt mia Engiadina wurde anlässlich der Konferenz detailliert vorgestellt. Wie beurteilen Sie als Fachmann dieses Projekt?

Dieses Projekt ist ein Leuchtturm für die ganze Schweiz. Es ist beeindruckend, wie eine Infrastruktur gebaut werden kann, die zum Teil über wichtige Deals vorfinanziert wird. Der Geist rund um das Projektteam ist beeindruckend. Natürlich braucht auch jeder Flieger Gegenwind, sonst kann er gar nicht abheben. Aber bei mia Engiadina sind sehr viele wichtige Personen vom Projekt überzeugt und diesen Personen glaube ich.

Das gesamte Interview mit Franz Stampfli in der Engadiner Post vom Samstag, 20. August.

Interview: Nicolo Bass

Fotos: Foto Taisch Scuol