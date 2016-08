Sara Bezzola da Zernez ha organisà il prüm inscunter in Grischun da la gruppa «Malinois Svizra». Malinois es üna razza da bescher belgiais. Possessuors da chans han sensibilisà il public ch'eir ils chans cuntschaints sco chans da militar o da pulizia san far bler oter co be esser «ils noschs» e morder.