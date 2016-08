Regierungspräsident Christian Rathgeb befindet sich auf Spitaltour in Graubünden. Am Freitag, 26.8. hat er das Spital Oberengadin in Samedan besucht. In Gesprächen und auf einem Rundgang konnte er sich informieren. Rathgeb stellte dem Spital Oberengadin ein sehr gutes Zeugnis aus.