Per render accessibla la staziun da Lavin per tuots examinescha la Viafier retica da fabrichar üna nouva staziun a la periferia dal cumün. Per evitar quai han passa tschient persunas fundà l’uniun «Nossa staziun». Il paur Jürg Wirth es insembel cun l’hotelier Hans Schmid da l’Hotel Piz Linard l’iniziant.