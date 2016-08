Inscunter dals pü ots purs in Svizra

Düraunt duos dis s’haun radunos ils suprastants da l’Uniun purila svizra sü Muottas Muragl. In gövgia e venderdi ho tratto la suprastanza da l’Uniun purila svizra (UPS) in Engiadin’Ota differents temas e progets chi pertuochan l’agricultura in Svizra. Preschaints d'eiran tanter oter Domenic Parolini scu giast.