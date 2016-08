Samoei Micah Kiplagat heisst der Overall Sieger am 37. Engadiner Sommerlauf. Er lief die 25 Kilometer von Sils nach Samedan in 1:20.43,7. Bei den Damen war Bekele Tola Helen, Schweiz, mit 1:33.13.1 die Schnellste in diesem Jahr. (Startnummer 20, im Bild). Mehr zum Thema in der EP vom 23. August, die Bilder gibt es schon hier.