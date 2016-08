Landwirtschaftsspitze im Gespräch

Ein Auszug aus dem Gespräch:

«Engadiner Post»: Gerade die Berglandwirtschaft steht im Spannungsfeld von Tourismus, Sport, Jagd, Freizeit, Bauwirtschaft sowie Natur- und Tierschutz. Wie geht das alles nebeneinander einher?

Thomas Roffler*: In Graubünden ist es so, dass vorab der Tourismus eine sehr hohe volkswirtschaftliche Bedeutung hat, die Landwirtschaft aber ebenso. Gerade diese beiden Spannungsfelder sind aber zwei Partner, die zusammenarbeiten müssen. Wir suchen selber, je länger auch die Nähe zu touristischen Kreisen. Zudem sind wir in den letzten Jahren auch im Agrotourismus aktiver geworden. Wir suchen regelmässig das Gespräch mit Touristikern, um sie von der Wichtigkeit der Regionalität zu überzeugen. Erleben und Geniessen, das wird heute vom Gast nachgefragt und gewünscht. Die Berglandwirtschaft bietet ja auch ein Naherholungsgebiet für die Menschen aus der Stadt. Heute leben 85 Prozent der Menschen in der Schweiz in urbanen Gegenden, und die suchen in ihrer Freizeit oft genau diese Nähe zur Natur. Das ist für die Berglandwirtschaft ein guter Ansatz.

Was sagen Sie zum Vorwurf, der Landwirt sei heute zum Landschaftsgärtner degradiert?

Durch die multifunktionalen und gemeinwirtschaftlichen Leistungen sind wir zu einem Stück natürlich auch Landschaftspfleger. Wichtig ist es, die richtige Mischung zu finden zwischen einer produzierenden und einer multifunktionellen Landwirtschaft. Deshalb kann ich den Ausdruck Landschaftsgärtner nicht verneinen, ein Stück weit sind wir das auch, und das ist auch gut so. Wir wollen Sorge tragen zu unseren Ressourcen und das Grasland Schweiz pflegen.

*Thomas Roffler-Flütsch (44) aus Grüsch ist Landwirt, SVP-Mitglied und seit 2015 Präsident des Bündner Bauernverbandes.

Lesen Sie in der «Engadiner Post/Posta Ladina» vom Donnerstag, 25. August mehr. Dort kommt auch der Präsident des Schweizer Bauernverbands, Markus Ritter zu Wort.

Autor und Foto: Jon Duschletta