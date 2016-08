Motorradunfall mit Verletzten in Zernez

Auf der Engadinerstrasse H27 geriet kurz nach 13 Uhr ein, mit zwei Personen besetztes, in Richtung Susch fahrendes Motorrad in Richtung der Fahrbahnmitte. Dort kam es, gemäss Polizeimeldung der Kantonspolizei Graubünden, zu einer Kollision mit einer in Richtung Zernez entgegenkommenden Motorradlenkerin. Ein weiterer in Richtung Zernez fahrender Motorradlenker stürzte ebenfalls, wurde aber nicht in die vorhergehende Kollision verwickelt. Das in Richtung Susch fahrende Motorrad geriet in Brand.

Das brennende Motorrad konnte von der mit sieben Personen ausgerückten Feuerwehr Zernez rasch gelöscht werden. Der schwer verletzte Lenker des in Richtung Susch fahrenden Motorrads wurde mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur und die ebenfalls schwer verletzte Lenkerin des in Richtung Zernez fahrenden Motorrads mit einem weiteren Helikopter der Rega ins Kantonsspital nach St. Gallen geflogen. Die Mitfahrerin des in Richtung Susch fahrenden Motorrads wurde mit der spitaleigenen Ambulanz ins Spital Scuol verbracht. Der in Richtung Zernez fahrende Motorradlenker, welcher ebenfalls stürzte, wurde mit der Ambulanz Zernez auch ins Spital nach Scuol transportiert. Die Engadinerstrasse war während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme für drei Stunden gesperrt.

Text: Kantonspolizei Graubünden