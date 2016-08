Anlässlich der Generalversammlung der Pro Lej da Segl (PLS) wurde auf den Stellenwert der Schutzorganisation hingewiesen. Ein früher Einbezug der PLS führe oft zu besseren Lösungen. Nach wie vor pendent ist ein Entscheid in Sachen eines neuen Stalls in Isola. Mehr zur Versammlung in der EP vom 30.8.