Tenor Curdin Lansel, inspecter da scoula per l’Engiadina e la Val Müstair, han cumanzà quist on intuorn 220 uffants la prüma classa in Engiadina e Val Müstair. Eir 18 persunas d’instrucziun nouvas sun entradas in servezzan da scoula. Eir a Sent, Ardez, Samignun e Strada sun gnüdas impiegadas nouvas magistras.