Il Center cultural per art contemporana Nairs a Scuol driva quista fin d’eivna sias portas. Fingià daspö trenta ons nüzzian artists la chasa dals bogns sco center cultural. Davo üna sanaziun cumpletta in collavuraziun cun la Protecziun da monumaints ha lö la reavertüra ed il center resta avert tuot on.