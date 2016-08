Schanzenprojekt vor dem Aus

Der St. Moritzer Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom Donnerstag Abend die Botschaft über den Zusatzkredit für die Sprungschanze verabschiedet. Wie schon der Gemeindevorstand empfiehlt er allerdings die Vorlage den Stimmbürgern am 25. September zur Ablehnung. Mehr dazu in der EP vom 27.8.