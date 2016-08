Vermisster tot aufgefunden

Der Vermisste wurde zuletzt am 31. Oktober an seinem Wohnort in Samedan gesehen. Bei seinem Verschwinden war er mit einem Fahrrad unterwegs. Die Suchaktionen nach ihm verliefen erfolglos. Bei der unverzüglich durch die Kantonspolizei Graubünden eingeleiteten Suche konnte die Leiche des Vermissten in unwegsamem Gelände aufgefunden werden. (kapo)