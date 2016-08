In den letzten Tagen konnte die Wildhut den Nachweis erbringen, dass sich das Wolfsrudel am Calanda zum fünften Mal in Folge fortgepflanzt hat. Aufgrund der vorliegenden Fotos muss von mindestens sechs Jungtieren ausgegangen werden. In den vergangenen vier Jahren sind jeweils im Laufe des Herbstes fünf bis sieben Welpen beobachtet worden.