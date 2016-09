Engadiner Post: Einige Engadiner Gemeinden haben ein Inventar der ortsbildprägenden Bauten aufgenommen. Der Kanton verlangt aber eine Teilrevision der Ortsplanung. Somit zieht sich die ganze Prozedur auf mehrere Jahre hinaus?

Jon Domenic Parolini: Die Klassierung von Bauten als ortsbildprägend hat naturgemäss aufgrund einer Gesamtbetrachtung aller Bauten in den Ortskernen zu erfolgen, ansonsten besteht die Gefahr, dass einzelne Bauten umgenutzt werden und andere zerfallen, was nicht der Sinn der Ausnahmeregelung im Zweitwohnungsgesetz wäre. Dass solche neuen Aufgabenstellungen eine gewisse Zeit beanspruchen, liegt in der Natur der Sache.

Eines Ihrer Amtsziele war, die bürokratischen Abläufe zu vereinfachen. Wie können Sie als Departements-Vorsteher verhindern, dass sich die Revisionen der Ortsplanungen nicht über Jahre hinausziehen?

Der Spielraum für den Kanton ist klein, wir setzen hier Bundesrecht um. Deshalb ist es eine Herausforderung, sowohl für die Gemeinden als auch für den Kanton. Um in diesen Verfahren eine gewisse Entlastung herbeizuführen, haben wir einen verkürzten Ausnahmeweg geschaffen.

Die Bau- und Gewerbebranchen erhofften sich, dass der Hochbau im Engadin dank der ortsbildprägenden Bauten nicht ganz zum Stillstand kommen würde. War das eine Illusion?

Die Verfahrensbestimmungen sind erst seit zwei Monaten in Rechtskraft, sodass es wohl etwas verfrüht ist, von unerfüllten Erwartungen zu sprechen.

