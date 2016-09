«Il rumantsch ha ün problem da prestisch»

Posta Ladina: L’ETH ha strichà la contribuziun da 100 000 francs per la professura rumantscha a l’Università da Turich. Annalea Stuppan, che simbol es quai invers la Rumantschia?

Annalea Stuppan: Quai es üna gronda disfavur per la quadrilinguità da la Svizra. L’ETH sco instituziun federala es in dovair da respettar e sustgnair las quatter linguas ufficialas. Cun quist act deplorabel pericliteschan ils respunsabels las valuors da quistas quatter linguas svizras.

La professura rumantscha nu vain missa in dumonda, dimpersè la finanziaziun. Nu po surtour simplamaing qualchün oter quists 100 000 francs?

Quai pretenda eir l’ETH svess. Scha l’import füss propcha uschè pitschen, schi nu fessa dabsögn da strichar quel. Nus Rumantschs nu pudain adüna dar davo ed acceptar quistas acziuns cunter il rumantsch sainza reagir e sainza commentar.

L’ETH pretenda üna restructuraziun. Co pudess verer oura la nouva strategia?

La situaziun actuala po eir esser üna schanza per chattar üna nouva via. Finalmaing vaja però per la lingua e la spüerta actuala sül livel universitari sto restar. Üna professura rumantscha unicamaing a Friburg nu das-cha esser la soluziun. Sforzar üna restructuraziun cun strichar raps nun es üna buna via.

La scolaziun rumantscha manca fingià i’l gimnasi ed illa scoul’ota da pedagogia...

...tenor mai cumainza la problematica sün ün s-chalin amo plü bass. Eu less pretender chi manca il prestisch pel rumantsch. Schi’s ha l’impreschiun da nu stuvair savair la lingua materna per surviver, dimpersè da stuvair savair tudais-ch, schi va a perder la valur da la lingua. La lingua rumantscha ha ün problem da prestisch ed image e per part eir folcloristic.

L’intervista cumpletta es publichada illa Posta Ladina da gövgia, ils 8 settember.

Intervista: Nicolo Bass