Per 530 000 francs ha cumprà il Rinch da maschinas Engiadina Bassa, per intant sun quai ils cumüns Zernez e Scuol, maschinas forestalas. Ils silviculturs decleran co chi’s preschainta la situaziun sül marchà da laina. Tenor Mario Riatsch, silvicultur da Scuol, sun ils predschs pella laina amo bler massa bass.