Bisher keine Verletzung und ein Sommertraining nach Mass: Der Samnauner Thomas Tumler ist auf gutem Wege in Richtung Ski-WM 2017 in St. Moritz. Mehr zum 27-jährigen und wie er seinen Sommer verbracht hat, gibt es in der Ausgabe vom Dienstag, 6. September in der Serie «Das Engadin im Sommertraining» zu lesen.