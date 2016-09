«Manar ün cumün es bod sco ir sülla glüna»

Posta Ladina: Dürant l’ultim on ha El adüna darcheu comunichà da vulair rafüdar sco capo cumünal da Valsot. Che es il motiv da vulair listess cuntinuar?

Victor Peer: Duos commembers da la suprastanza cumünala han desdit lur caricas e nus eschan restats amo in trais. Il vice-capo ed eu vain decis, da far tuots duos inavant o ingüns. Per la successiun da la suprastanza cumünala nu füssa stat bun scha be ün suprastant faiva inavant, tantplü cha quel es gnü elet be avant ün mez on.

El ha adüna darcheu manzunà la critica persunala chi vain fatta dürant tuot on invers il capo cumünal ed invers la suprastanza. Il resultat da reelecziun sco capo cumünal es stat remarchabel. Quai dà bain satisfacziun?

La satisfacziun es gronda. Eu disch bleras jadas gualiv oura quai cha pens e cun quai nu’s faja be amis. Scha’l capo cumünal vain critichà, schi cun quai possa viver. Però eu n’ha gronda fadia scha’ls collavuratuors vegnan critichats, adonta ch’els nu s’impon nüglia da las decisiuns. Perquai pretend eu respet invers ils collavuratuors cumünals, saja quai ill’administraziun o davo la via.

Uossa sun quatter, o dafatta quatter e mez, paurs in suprastanza cumünala. Co vain quai a da quella?

Quistas persunas s’han missas a di-sposiziun. Natüralmaing füssa stat flot ad avair eir ün rapreschantant da la mansteranza in suprastanza. Però qualchün chi ha ün affar e voul s’ingaschar pel cumün, po be perder. L’affar patischa da l’ingaschamaint politic.

Dasper il Chilly Hub a Ramosch es üna fabrica da cumün chi stà salda daspö trais mais. Co staja cul proget dal stabilimaint da pumpiers cun ün local da cultura?

La radunanza cumünala ha approvà ün credit chi’s basaiva sün üna calculaziun da cuosts d’ün büro d’indschegner. Culla planisaziun in detagl sun ils cuosts explodits e quai nun acceptaina. Nus fabrichain pür cur cha l’indschegner preschainta ün proget i’l rom dal credit decis da la radunanza cumünala. Uossa eschan uschè inavant ed als 3 october cumainza la fabrica da la halla da pumpiers.

Ha il capo cumünal da Valsot amo oters pissers?

Manar ün cumün es bod sco ir sülla glüna. I nu’s sa mai che chi capita. Eu sun adüna stat ami da las fusiuns, però eu nu fusiuness mai plü be duos cumüns.

L’intervista cumpletta es publichada illa Posta Ladina da mardi, ils 20 settember.

Intervista: Nicolo Bass