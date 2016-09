Bod cumainzan ils prüms cuors da perfecziunamaint per manaders i’l rom da l’iniziativa Giuventüna e Musica. Ils cuors e chomps da musica per giuvenils gnaran sustgnüts finanzialmaing da la Confederaziun. Per Mengia Demarmels, manadra da la Scoula da musica da l’Engiadin’Ota, es quai concurrenza.