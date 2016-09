Andreas Caminada «nestet» in St. Moritz

Das IGNIV by Andreas Caminada steht für eine innovative Fine-Dining-Sharing-Experience, bei der die Menükompositionen auf Schalen und Platten serviert werden. «Andreas Caminada und seine fantasievollen Kreationen ergänzen das kulinarische Angebot des Badrutt‘s Palace Hotel perfekt, und wir freuen uns sehr über diesen Familienzuwachs und die zukünftige Partnerschaft mit IGNIV», sagt Hans Wiedemann, Direktor des Hotels. Dafür wird das bestehende Restaurant «Le Relais» aktuell so umgebaut, dass es später die typische «Nestwärme» vom IGNIV ausstrahlt und verkörpert, heisst es in einer Mitteilung.