In üna concurrenza vain tscherchà il plü bel cumün da la Svizra. Da mincha regiun da lingua es gnü tschernü ün cumün. Uschè es Ardez rivà tanter ils quatter finalists. Jon Peider Strimer, anteriur capo cumünal, es fich furtünà. Vuschar per Ardez as poja fin als 28 settember sün: www.dasschoenstedorf.ch.