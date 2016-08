Fin als 21 october es serrada la via d’Ardez a Ftan. Daspö l’on 2014 fin 2019 tilla lascha l’Uffizi da construcziun bassa chantunal dal district quatter rinforzar e per part eir schlargiar. Manader da fabrica es Angelo Horber: «Nus eschan precis i’l program chi prevezzaiva da serrar la via davo il bike-maraton».