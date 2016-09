Der Unterengadiner Giacomin Barbüda gewinnt mit dem Jungpferd Nesqu die Goldmedaille an den Weltmeisterschaften für junge Fahrpferde in Mezöhegyes (Ungarn). Barbüda und Nesqu bewältigen die Parcours am schnellsten und ohne Fehler und gewinnen mit grossem Punktevorsprung.