Beruf oder Berufung

Engadiner Post: Herr Campell, Sie sind seit Jahrzehnten Skilehrer, Skischulleiter und in verschiedenen nationalen und internationalen Bereichen des Schneesports tätig. Was bedeuten die verschiedenen Funktionen, welche Sie im Sinne des Schneesports ausüben, für Sie?

Riet Campell: Durch meine Tätigkeit in der Schweiz kann ich in vielen nationalen Organisationen wie Schweiz Tourismus, Tourismus Verband, Swiss Ski und anderen Arbeitsgruppen teilnehmen und kann so den Wintersport-Tourismus vertreten. Im Vordergrund steht jedoch die Ausbildung der Schneesportlehrer und der Skischulleiter. International ist es uns gelungen, ein Mindeststandard für die Ausbildung zu schaffen und so die Ausbildungsqualität und die Sicherheit auf und neben der Piste zu steigern. Die gegenseitige Anerkennung der Diplome ist noch nicht abgeschlossen, wobei wir in Bruxelles seit 2008 eine Anerkennungslösung suchen. Schweizweit konnten wir die Skilehrerausbildung vereinheitlichen. Die Ausbildung wird heute mit einem eidgenössischen Fachausweis als Schneesportlehrer abgeschlossen. Swiss Snowsports bildet heute auch die Trägerschaft für die Ausbildung gegenüber dem Staatssekretariat für Berufsbildung, Forschung und Innovation. Mehr dazu in der Dienstagsausgabe der Engadiner Post.