Chatschaders cun cornas

Sco cha meis colleg ha dit i’l ultim PS ston redacters e natüralmaing eir redacturas savair bler o amo meglder tuot e quai subit, adüna. Ma istess capitan fals. Errare humanum est, üna da las pacas frasas chi m’es restada dal latin. Sbagls vegnan registrats subit e ston gnir correts o comunichats. Impustüt pro cifras ston redacters star fich attent. Fals da scriver sun capitats svelt, per furtüna existan correcters. Ma eir els nu san adüna schi’d es manià la cifra 20 o 200. D’incuort vaiv eu scrit 200 pertschient, invezza da 20. Ma eu n’ha vis quai avant co trametter illa correctura, per furtüna. Alch oter nun haja vis, uschè es dvantà our da corns da chatscha cornas da chatscha. Almain na cornas da chatschaders. Eu n’ha lura mis avant co cha’ls chatschaders han cornas da chatscha dal tscherchar sulvaschina. Chi dvaintan uschè fixats chi clappan svessa cornas invezza da sunar in lur corns. Fals da scriver pon maniar alch tuot oter co intenziunà. Uschè per exaimpel «culurtala» invezza da culturala, quai füss ün nouv pled, culur sco tala. Ma tras tals fals s’ha, tenor mai, eir sviluppada la «lengua». Cun baderlar han experts badà cha tscherts pleds fessan daplü sen scrit oter ed han müdà las reglas. O brich? Eir cudeschs sur da fals da scriver existan ed i pudessan dvantar amo plü. Forsa pudessan ramassar tuot ils fals da la Posta Ladina e far ün cudesch landeroura? Tuot tenor amo cun explicaziuns o istorgettas in basa. O inventar nouvs «bleds» (bler e pleds). Quist fal es güst capità sainza vulair. La lingua es ün giovaret sainza fin, saja quai aposta o incalculà.

Columna: Selina Bisaz