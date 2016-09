Cologna gewinnt Sommer-Diagonela

Bereits kurz nach dem Start auf der Inline-Strecke zwischen Zuoz und La Punt zeichnete sich in der Front klar eine Spitzengruppe ab, mittendrin mehrere Schweizer Elite-Läufer. Kurz nach La Punt setzten sich die Schweizer Dario Cologna, Linard Kindschi, Jason Rüesch und Curdin Perl sowie der Russe Ilja Tschernoussow ab.

Während dem herausfordernden Aufstieg auf den Albulapass konnte sich Dario Cologna einen klaren Vorsprung zur Spitzengruppe erarbeiten. Dario Cologna vergrösserte in den letzten vier Kilometern sogar noch seinen Vorsprung und konnte das Rennen ungefährdet für sich entscheiden. Hinter ihm lieferten sich der Lokalmatador Curdin Perl und der Davoser Linard Kindschi einen packenden Kampf um Rang zwei. Schlussendlich konnte Curdin Perl seinen Konkurrent kurz vor dem Ziel überholen und wurde vor Kindschi Zweiter. Jason Rüesch rundet als Vierter das sehr starke Abschneiden der Schweizer ab. Bei den Damen setzte sich auch in diesem Jahr klar Katerina Smutna durch. Die Tschechin ist im Winter ein gern gesehener Gast an der La Diagonela und stand in den letzten beiden Jahren auf dem Podest der Winterausführung.

Inmitten von tschechischen und österreichischen Weltcupläufern und kurz nach der Langdistanzlegende Stanislav Rezac konnte sich der junge Einheimische Gian Flurin Pfäffli als starker Elfter platzieren. Das Rollskirennen bot nicht zuletzt vielen Engadiner und Bündner Nachwuchsathleten die Gelegenheit sich zu präsentieren und sich mit der Elite des Langlaufsports zu messen. Der Event war, gemäss Medienmitteilung der Organisatoren, auch für zahlreiche Hobbyläufer ein erster Formtest für den Winter.

Medienmitteilung La Diagonela