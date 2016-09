In ün man il cumpass, in tschel la charta da cuorsa d’orientaziun ed ün pêr spiegaziuns da la manadra dal cuors e’ls 15 partecipants sun sparpagliats illas giassas da Scuol-Sot. Davo trenamaints i’ls gods intuorn Tarasp e Ftan ha gnü lö il terz davomezdi dal cuors per scolaras e scolars i’l cumün da Scuol.