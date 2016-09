L’emischiun «Landfrauenküche» chi vain muossada illa televisiun Svizra es cuntschainta in tuot la Svizra. Eir Nina Padrun da Lavin ha cuschinà ün menü per l'emischiun. Padrun d’eira landervia in sonda passada, sco ultima, ma tenor ella d’eira quai ün avantag. Ella quinta da l’experienza speciala.