Mai d’eira fraid, la stà bletscha, bleras boudas sun gnüdas giò ed ils temporals d’eiran intensivs. Factuors cun influenza süll’aua dals flüms ed auals. Circunstanzas pac idealas per pes-char. «Quist on sarà stat ün on mediocar da pes-cha», disch il guardgiapes-cha regiunal, Nicola Gaudenz da Müstair.