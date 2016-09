Die politische Ideen Nietzsches

Engadiner Post: Erinnern Sie sich noch, wann Friedrich Nietzsche in Ihr Leben eingetreten ist?

Peter André Bloch: Sehr genau sogar. Ich war sieben Jahre alt und durfte mit meinen Eltern erstmals an Weihnachten den Mitternachtsgottesdienst besuchen. Gleich zu Anfang stieg der Pfarrer auf die Kanzel und rief mit zorniger Stimme: «Gott ist tot. Das sind die Worte Friedrich Nietzsches, der an allem schuld ist, was heute in Deutschland und auch Europa geschieht. Er ist denn auch an Syphillis gestorben. – Wir aber – als gläubige Christen – werden ewig leben, denn wir folgen dem Pfad der Tugend und nicht dem der Sünde und des Zweifels.» Es setzte das Orgelspiel ein, und wir sangen alle «Stille Nacht, heilige Nacht», und es stand für mich fest: Mit diesem Typen Nietzsche will ich nichts zu tun haben.

Trotz dieser etwas unglücklichen ersten Begegnung haben Sie später eine wahre Begeisterung für den Philosophen entwickelt, die noch heute anhält. Was fasziniert Sie denn so sehr an ihm?

Friedrich Nietzsche ist für mich eine unglaublich vielfältige Persönlichkeit. Aus meiner Sicht ist er der Denker des Übergangs, welcher in der Nachfolge der Aufklärung am Beginn der Neuzeit steht. Er strebte die Gedankenfreiheit des Menschen an, er soll nicht das werden, was fremde Instanzen – wie Kirche, Staat oder Universität – von ihm fordern, sondern soll die eigenen Fähigkeiten realisieren, zu sich selber finden und damit auch kreativ werden.