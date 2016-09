Für den Alpchef in Celerina, Elmar Bigger, war der Sommer 2016 mit genügend Regen und angenehmen Temperaturen, ein guter Sommer. Am Freitag kehrt das Vieh von der Alp prächtig geschmückt ins Tal zurück. Für Elmar Bigger ist der Alpabzug ein Dankeschön an die Hirten. Mehr in der EP/PL vom 22.9.