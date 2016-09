Einige Verkehrsunfälle mit Motorrädern

Mittelschwer verletzte sich jedoch am Samstagmittag ein 53-jähriger deutscher Motorradlenker bei einer Gleisquerung auf der Hauptstrasse in Campocologno, wo auf der nassen Fahrbahn weitere Motorradlenker stürzten. Diese Lenker zogen sich meist keine oder nur geringfügige Verletzungen zu. Oberhalb Susch stürzte am Sonntagnachmittag auf der Flüelastrasse ein 46-jähriger Motorradfahrer. Er wurde mittelschwer und seine 32-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Alle Verletzten wurden jeweils mit der Ambulanz in eines der umliegenden Spitäler transportiert.