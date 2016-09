Am kommenden Samstag beginnt die Eishockey-Meisterschaft auch für die Teams der unteren Ligen. Mit dem CdH Engiadina und dem EHC St. Moritz spielen zwei Engadiner Vertreter in der 2.-Liga. Die Vorzeichen für die Saison könnten unterschiedlicher nicht sein. Mehr dazu in der EP/PL vom 27.9.