D'incuort han 22 scolaras e scolars da l’ottavla e nouvavla classa da la scoula da Zernez gnü l’occasiun da gnir a savair daplü a reguard lur avegnir. Grazcha a la «Junge Wirtschafskammer Engadin» e sia sporta cul nom «fit4job» han els pudü far experienzas praticas per ch'els sun pronts per lavurar.