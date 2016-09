Geschwindigkeit auf Schulwegen

Im ganzen Kanton wurden während dieser Ostschweizer Verkehrskontrollen in Innerortsbereichen etwa 12 500 Fahrzeuge gemessen. Die meisten dieser Verstösse konnten mit einer Ordnungsbusse erledigt werden. Gut vierzig Fahrzeuglenkende mussten zur Anzeige gebracht werden. In einer Tempo-30-Zone in Pontresina wurde eine Überschreitung um 26 km/h festgestellt. Im 50-generell-Bereich in Campascio wurde eine Überschreitung um 32 km/h.

Bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h beträgt der aus dem Reaktions- und dem Bremsweg bestehende Anhalteweg eines Autos bei trockener Fahrbahn rund 28 Meter. Mit einer Geschwindigkeit von 82 km/h, mit welcher ein Auto in Campascio gemessen wurde, ist es dem Fahrzeuglenkenden meist nicht möglich, vor einem Hindernis rechtzeitig abzubremsen. An dem Punkt, an welchem das Fahrzeug, welches mit 50 km/h unterwegs ist, zum Stillstand kommt, ist der Lenker eines mit 82 km/h fahrenden Autos nämlich erst in der Reaktionsphase und immer noch mit der ursprünglichen Geschwindigkeit unterwegs.