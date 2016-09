Heute beginnt die Jagd

Heute Samstag beginnt die Hochjagd in Graubünden. In Graubünden besitzen 7000 Männer und 150 Frauen das Jagdpatent. Bereits am Dienstagabend hat die Jagdhornbläsergruppe von Scuol für sie die Jagd eingeblasen. Die Jagd dauert vorerst bis zum 11. September. Nach einer einwöchigen Pause geht's weiter.