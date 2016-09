Il respet invers la bes-cha

Da surtour l’incumbenza da scriver il PS es bod decis. Da savair lura eir che scriver es ün process plü lung. Vairamaing pudessi far sco mia collega da la redacziun tudais-cha l’eivna passada e scriver ün «bla-bla» fin cha las lingias sun a fin. Mia pretaisa es però da scriver alch cun cuntgnü ed ün tschert sen. Il tema es natüralmaing quista jada dat: la chatscha grischuna. L’idea d’eira da declerar il sen dal salüd dals chatschaders «In bocca d’luf». Uossa n'haja stuvü constatar, d’avair declerà quai fingià in settember dal 2012. Davo quatter ons as pudessa bod be copchar quist text sainza cha qualchün bada quai. Però quai nu füss ün schurnalissem sincer, serius e da qualità. Quai bastess forsa per otras gazettas, ma na per la Posta Ladina. Dal rest as chatta quist text amo adüna online sün www.engadinerpost.ch, schi’s tschercha «in bocca d’luf». Vala amo hoz la paina da leger.

Quista columna vain perquai dedichada al respet dal chatschader invers la bes-cha. Ir a chatscha es nempe ün ritual: üna comunicaziun tanter chatschader e sulvaschina chi cumainza culla prüm’ögliada, cun pledantar, cun ir a tun, seguind dal cuolp mortal, da l’ultim’onur invers la bes-cha morta fin pro’l transport cun dignità fin a chasa. Il chatschader es in üna relaziun cun seis butin. Quista relaziun cumainza bleras jadas già lönch avant la chatscha. Bleras jadas va quista relaziun a fin a favur da la sulvaschina, minchatant guadogna il chatschader. E scha’l chatschader guadogna la luotta segua ün mumaint emoziunal tanter plaschair e respet invers la bes-cha morta. Las reglas d’onur sun natüralmaing da metter il fastü in bocca sco ultim baccun e da tour ün süerv sco palorma. Il chatschader nu chamina neir mai sur la bes-cha morta, dimpersè adüna intuorn. E chi chi ha la pussibiltà, suna il salüd da mort cul corn da chatscha. Eir quai es ün act da respet invers la bes-cha. Blers chatschaders muossan il respet toccant, ad oters fessa forsa bain da leger quistas per lingias e da tgnair adimaint il respet eir pro’l transport da la bes-cha. In quist sen ün sincer, in bocca d’luf!

Columna: Nicolo Bass