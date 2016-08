Kanton: Mehr Vaterschaftsurlaub

Zwar wird auch der Mutterschaftsurlaub verlängert, um zwei Wochen auf 16 Wochen. Im Gegenzug strich das Parlament aber die bisherigen zwei Wochen Schwangerschaftsurlaub ersatzlos. Als kleines Zückerchen bekommen Angestellte, die wegen der Schwangerschaft arbeitsunfähig sind, neu den vollen Lohn ausbezahlt – statt wie bisher 90 Prozent. Die gleiche Erhöhung gibt es während des Mutterschaftsurlaubs.

Das teilrevidierte Gesetz wurde von den Grossrätinnen und Grossräten nach einer emotionalen Debatte mit 87 zu 15 Stimmen angenommen. Abgelehnt wurde es von einzelnen Christlichdemokraten und der SP-Fraktion. Den Sozialdemokraten gehen die Verbesserungen deutlich zu wenig weit. «Wir setzten uns für bestmögliche Arbeitsbedingungen ein», hiess es. Die biete das neue Gesetz nicht.

Zusammen mit der Minderheit der vorberatenden Kommission hatten die Sozialdemokraten eine Verlängerung des Vaterschaftsurlaubs auf zehn Tage gefordert, so wie es Bundesangestellte kennen. Die Forderung wurde von den Bürgerlichen mit dem Argument gebodigt, die Privatwirtschaft könne das nicht bieten und erfahre einen Nachteil.

«Sie wollen schlechte Bedingungen beim Kanton, damit diese in der Wirtschaft auch schlecht bleiben können», lautete der Kommentar der Genossen.

Auch Finanzdirektorin Barbara Janom Steiner machte klar, dass sie sich entgegen dem offiziellen Antrag der Regierung zehn Tage Vaterschaftsurlaub gewünscht hätte. Die Regierung habe aber fünf Tage beantragt, weil der Auftrag, auf den die Teilrevision zurückgeht, deren Kostenneutralität für den Kanton fordere.

Janom Steiner machte keinen Hehl daraus, dass sie mit dem ganzen Geschäft alles andere als zufrieden war. Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, so wie es der vom Parlament verabschiedete Familienbericht postuliere, werde mit dem angepassten Personalgesetz nicht erreicht, sagte sie.

Der Grund liege auch hier in den Vorgaben, die besagter Auftrag Stelle. «Wir haben nun einige wenige Massnahmen, die aus einem Gesamtpaket herausgerissen wurden», betonte Janom. Der Auftrag verlangte «in erster Linie die notwendigen Anpassungen aufgrund übergeordnetem Recht», etwa im Datenschutz.

Eingereicht worden war der parlamentarische Vorstoss im Herbst 2014, nachdem das Parlament im Frühling des gleichen Jahres auf eine von der Regierung eingereichte Totalrevision des Personalgesetzes gar nicht eingetreten war.

Die Gegnerschaft hatte schon damals argumentiert, die aktuellen Bedingungen für die Angestellten des Kantons und für jene in den öffentlich-rechtlichen Anstalten seien im Vergleich zu den Verhältnissen in der Wirtschaft und in den Gemeinden bereits gut. Ein neues Gesetz sei deshalb nicht nötig und würde die Privatwirtschaft unter Zugzwang setzen.

Die Regierung will sich aber weiterhin nicht geschlagen geben. Ins Regierungsprogramm 2017 bis 2021 hat sie wieder eine Totalrevision des Personalgesetz aufgenommen. Es gebe dringende Themen zu diskutieren, sagte die Finanzdirektorin.



Autor: Schweizerische Depeschenagentur (sda)