Cul «Rinch da maschinas intercumünal Engiadina Bassa» as partan ils cumüns da Scuol e Zernez ils cuosts per differentas maschinas. Per intant as tratta be da maschinas forestalas. «Fin la fin da l’on es il grü mobil occupà plainamaing, uossa a Zernez e davo a Scuol», quinta Mario Riatsch, silvicultur da Scuol.