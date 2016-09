Motorradfahrerin verletzt

Die 44-jährige Österreicherin fuhr um 9.40 Uhr vom Hospiz des Umbrailpasses in Richtung Sta. Maria. Bei der Örtlichkeit Plattatschas kollidierte sie in einer engen Kurve seitlich-frontal mit dem entgegenkommenden Postauto. Die Motorradlenkerin verletzte sich an den Beinen und wurde von der Rettung Val Müstair notfallmedizinisch versorgt. Die Rega überführte sie ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Während das Motorrad abtransportiert werden musste, konnte das Postauto mit nur leichten Beschädigungen weiterfahren.

Foto und Text: Kantonspolizei Graubünden