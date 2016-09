Wer ein Musikinstrument spielt, hat einige Vorteile im Leben. Unter anderem denjenigen eines viel kleineren Risikos, an einer Demenz zu erkranken. Diese und andere Erkenntnisse vermittelte ein Vortrag des Wissenschafters Prof. Dr. Lutz Jäncke in Sils. Mehr zum Thema in der EP vom 29. September.