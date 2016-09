Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (SL) will verhindern, dass das geplante 3-Sterne-Hotel Fontana in Celerina gebaut wird. Dies aus raumplanerischen Überlegungen, wie sie im Mitwirkungsbericht schreibt. Die SL verlangt eine regionale Hotelbetten-Planung. Mehr in der EP vom 29.9.