Mit der Ski-WM wird die Wintersaison 16/17 für das Engadin eine ganz Spezielle. Der Grossanlass bringt auch einige Herausforderungen, wie anlässlich einer Saisonorientierung in St. Moritz zu erfahren war. Mit verschiedenen Massnahmen bereitet sich die TO auf den Winter vor. Mehr in der EP vom 22.9.