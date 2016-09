Kein Ort im Oberengadin hat eine so belebte Flaniermeile wie Pontresina. Geschäfte und Restaurants sorgen dafür, dass etwas läuft. Und in Pontresina wird weiter investiert: In ein neues 100-Zimmer-Hotel beim Sportpavillon, in Ferienwohnungen und eine Steinbock-Inszenierung. Mehr in der EP vom 9.9.