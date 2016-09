L’Uffizi chantunal per la sgürezza da victuaglias e per la sandà d’animals ha relaschà ün scumond per persunas privatas da pavlar la sulvaschina d’ungla illa regiun da cunfin cun l’Austria. Quist scumond vala a partir dals 1. settember e düra ün on. Il scumond es üna da las prümas masüras per evitar tuberculosa.