Sia vita es ün ingaschamaint per societats e pel teater. Nesa Valentin da Sent gioda sia pensiun e güda amo adüna a las societats da cumün e quai sainz’esser commembra in quellas. Ella s’ingascha e güda ingio ch’ella sa e po. Sia paschiun es il cuschinar ed il teater. Valentin dà ün'invista in sia vita.