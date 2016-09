Tempo beibehalten

Man mag für oder gegen Olympische Winterspiele in Graubünden sein. Eines muss man der Regierung lassen: Sie hat sehr rasch auf den kurzfristig kommunizierten Entscheid von Swiss Olympic reagiert und die Olympia-Abstimmung im Kanton ebenfalls vorgezogen. Anstatt zu taktieren, hat die Politik in diesem Fall Führungsverantwortung bewiesen. Das ist wichtig. Denn wenn Graubünden im März 2017 vor dem nationalen Sportparlament bestehen muss, kann es das aus einer Position der Stärke heraus machen. Die politische Legitimation wäre mit einem Ja der Bündner zur Kandidatur gegeben. Und die erforderlichen finanziellen Mittel für eine erfolgversprechende Kandidatur stünden bereit. Noch ist es allerdings alles andere als sicher, ob sich die Bündnerinnen und Bündner nur vier Jahr nach dem Nein zu Olympia 2022 umstimmen lassen. Das Wenige, was bisher über die Kandidatur 2026 bekannt ist, ist nicht greifbar. Die Vision von «digitalen Spielen» muss unbedingt mit Inhalt gefüllt werden. Respektive der Inhalt muss nun möglichst rasch kommuniziert werden. Selbst wenn es am 12. Februar nur um die Grundsatzfrage geht, ob kandidiert werden soll oder nicht: Ohne Details zum Projekt werden sich die Stimmbürger nie und nimmer von einem Ja überzeugen lassen. Immerhin geht es um einen Verpflichtungskredit von 25 Millionen Franken.

Die Regierung hat bewiesen, dass sie aufs Gaspedal drücken kann, wenn es nötig ist. Das jetzt aufgenommene Tempo muss bei der Ausarbeitung der Botschaft beibehalten werden. Deshalb heisst es: Dranbleiben!

Autor: Reto Stifel

reto.stifel@engadinerpost.ch