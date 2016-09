Der grosse Turm bei der Kirche San Gian in Celerina feiert in diesem Jahr den 500. Geburtstag. Dieser wird am Sonntag, 11.9. ab 14.30 Uhr mit einem regionalen Gottesdienst für Gross und Klein begangen. Der Turm wurde 1682 durch einen Blitzeinschlag teilweise zerstört. Er gilt als Wahrzeichen von Celerina.