Giacomin Barbüda dad Ardez s’ha qualifichà sco unic Svizzer pels champiunadis mundials da vittürins in Ungaria. Cun lur Freiberger Nescu sun Giacomin Barbüda e sia duonna Vreni partits in viadi. Il böt es da rivar i’l final. «Ma per quai stoja ir bain ed i nu pon capitar ingüns sbagls», disch el.